ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:20

Беглов провёл первое заседание петербургской призывной комиссии по мобилизации

фото ЗакС политика Беглов провёл первое заседание петербургской призывной комиссии по мобилизации

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл первое заседание городской комиссии по частичной мобилизации, информирует пресс-служба Смольного.

Беглов отчитался, что согласно указу президента России Северная столица приступила к обеспечению призыва граждан. Количество военнослужащих, которые пополнят мобилизационные ряды, установлено Минобороны РФ.

Свою работу начали как городская призывная комиссия Петербурга, так и 18 районных. К их деятельности привлекли сотрудников военкоматов, силовых структур, членов комитета по вопросам законности и глав военно-врачебных комиссий.

"Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что для проведения мобилизационных мероприятий в городе создана и подготовлена база мобилизационного развёртывания, которая включает участки оповещения, штабы оповещения и пункты предварительного сбора граждан", - отчитались в Смольном.

Все необходимые документы и матбаза по призыву в городе подготовлены, заключил Беглов.

Накануне губернатор поручил членам правительства, районными чиновниками и военному комиссару города активно заняться поиском "уклонистов".

Указ о частичной мобилизации населения Владимир Путин подписал 21 сентября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама