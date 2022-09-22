Беглов провёл первое заседание петербургской призывной комиссии по мобилизации

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл первое заседание городской комиссии по частичной мобилизации, информирует пресс-служба Смольного.

Беглов отчитался, что согласно указу президента России Северная столица приступила к обеспечению призыва граждан. Количество военнослужащих, которые пополнят мобилизационные ряды, установлено Минобороны РФ.

Свою работу начали как городская призывная комиссия Петербурга, так и 18 районных. К их деятельности привлекли сотрудников военкоматов, силовых структур, членов комитета по вопросам законности и глав военно-врачебных комиссий.

"Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что для проведения мобилизационных мероприятий в городе создана и подготовлена база мобилизационного развёртывания, которая включает участки оповещения, штабы оповещения и пункты предварительного сбора граждан", - отчитались в Смольном.

Все необходимые документы и матбаза по призыву в городе подготовлены, заключил Беглов.

Накануне губернатор поручил членам правительства, районными чиновниками и военному комиссару города активно заняться поиском "уклонистов".

Указ о частичной мобилизации населения Владимир Путин подписал 21 сентября.