Граждане ЛДНР могут принять участие в референдуме в Петербурге

В Петербурге в период референдума о присоединении Херсонской и Запорожских областей, а также Луганской и Донецкой народных республик будут работать пять участков для голосования, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Плебисцит планируется провести с 23 по 27 сентября.

Граждане Донецкой народной республики смогут проголосовать на двух участках в Доме Национальностей на Моховой улице. Для граждан ЛНР, Херсонской и Запорожской областей откроют три участка в Едином центре документов на улице Красного Текстильщика.

Глава петербургского избиркома отметил, что избирательные комиссии будут сформированы гражданами этих республик и территорий. ГИК будет оказывать им "максимальное организационное содействие". В частности, комиссия возьмет на себя ответственность за подготовку помещений, сейф-пакетов и ящиков для голосования.

Первые четыре дня голосование пройдет в местах компактного проживания участников референдума, а 27 сентября - непосредственно на самих участках.

Константин Леньков