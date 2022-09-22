Кронштадтский морской завод выставили на торги за 110 млн рублей

АО "Кронштадтский морской завод" пустят с молотка при стартовой цене в 110 млн рублей, информирует пресс-служба Российского аукционного дома. Торги назначены на 14 октября, заявки на участие принимаются до 10-го числа.

Продаже подлежит имущественный комплекс завода на Петровской улице, 2. Объект включает в себя пять земельных участков совокупной площадью 1,1 га, а также 12 нежилых зданий площадью 6,5 тысяч "квадратов".

Комплекс Кронштадтского морского завода находится на Обводном канале от Петровской улицы до причальной стены. Предприятие имеет выход в гавань.

Ожидается, что будущий инвестор обустроит на продаваемой территории либо гостиницу, либо ресторан, либо общественное пространство.