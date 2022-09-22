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Новости 13:55

Турчак заявил о "потоках" заявлений от депутатов и сенаторов, желающих участвовать в СВО

фото ЗакС политика Турчак заявил о "потоках" заявлений от депутатов и сенаторов, желающих участвовать в СВО

Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил 22 сентября о якобы получаемых "потоках" обращений от однопартийцев, желающих принять участие в спецоперации на Украине. По его словам, речь идет в частности о депутатах Госдумы и сенаторах.

"Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже", — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Сенатор пообещал в ближайшее время сообщить имена коллег, которые мобилизуются. "Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, — это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах", — добавил он.

Накануне лидер единороссов в петербургском Заксобрании Павел Крупник затруднился сказать корреспонденту ЗАКС.Ру, сколько его однопартийцев готово мобилизоваться и выступил против деления депутатов в сложившейся ситуации на партии. "Сейчас задавать вопросы, а сколько единороссов туда пойдет… Сколько нужно, столько и пойдет. Еще раз скажу: нельзя нас делить в это время на партии. Это неправильно абсолютно. Сейчас не время говорить, что одна партия поехала, а другая не поехала", — заявил он.


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