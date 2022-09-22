Глава ДНР подтвердил факт обмена Виктора Медведчука с Украиной

Руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил информацию о том, что в результате обмена военнопленными, который прошёл между РФ и Украиной, в числе граждан, вернувшихся в Россию, был также предприниматель Виктор Медведчук, пишут "Известия".

"Освобождён из плена был Виктор Медведчук", — отчитался Пушилин.

По словам главы ДНР, ранее бизнесмен якобы способствовал тому, что из украинского плена освободили "тысячи наших ребят".

До публикации видеозаявления Пушилина в Кремле сведения об обмене Медведчука никак не комментировали.

В апреле бизнесмена и политика задержали в Украине. Там в его отношении расследуется ряд уголовных дел.

Добавим также, что кроме Медведчука в Россию вернулись 55 военнопленных.