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Новости 14:25

РАН намерена создать отделение в Петербурге

фото ЗакС политика РАН намерена создать отделение в Петербурге

Российская академия наук планирует создать региональное отделение в Петербурге, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале РАН 22 сентября. Как уточняется, соответствующее решение было принято большинством голосов участников общего собрания членов Академии.

Ожидается, что создаваемое в Петербурге подразделение станет уникальной структурной единицей РАН в форме юридического лица. "Санкт-Петербургский научный центр уже существует, будучи подведом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Таким образом, алгоритм создания именно Санкт-Петербургского отделения РАН — он более понятный, он поддержан", — заявил академик Андрей Андрианов.

Пакет документов о создании петербургского отделения должен быть внесен в правительство через Минобрнауки до 29 сентября, указали в РАН. Как отмечается, поручение о создание отделения было дано президентов Владимиром Путиным 22 сентября.

Ранее в РАН состоялись выборы нового главы организации. По их результатам президентом Академии стал Геннадий Красников.


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