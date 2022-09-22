"Фонтанка": Петербургские суды рассмотрят почти 200 дел против задержанных на пацифистских акциях

На рассмотрение петербургских судов поступило в общей сложности 175 материалов, составленных против задержанных в ходе несанкционированных пацифистских акций 21 сентября, сообщила в четверг "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По сообщению интернет-издания, к настоящему моменту Выборгский, Колпинский и Петроградский районные суды приступили к рассмотрению дел.

Как уточнила "Фонтанка", большинству задержанных назначают наказание в виде административного ареста сроком от 10 до 14 суток, однако по меньшей мере одному из доставленных в Колпинский райсуд дали 50 часов исправительных работ.

Ранее стало известно, что около 40 задержанных на пацифистской акции 21 сентября уже 17 часов находятся во 2-м отделе полиции Адмиралтейского района.