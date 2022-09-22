В Петербурге 40 задержанных держат в отделе полиции более 17 часов

Задержанные на митинге 21 сентября уже более 17 часов находятся во 2-м отделе полиции Адмиралтейского района Петербурга. Полицейские отказываются везти участников акции в суд, рассказала ЗАКС.Ру одна их задержанных Татьяна Баско. По ее словам в отделе находится 40 человек.

- Полицейские заявляют, что наши материалы уже в суде, и они ждут от него чего-то. Адвокаты "ОВД-Инфо"* говорят, что никаких материалов нет - ни приставы ни судья их не видели, - рассказала Баско.

Силовики схватили Баско и других митингующих в самом начале акции у Исаакиевского собора около семи часов. После полуночи они получили административные протоколы за организацию массового скопления людей, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Оформлять задержанных закончили к девяти утра.

Баско также рассказала, что в помещении, где их держали, не работал туалет. Позже 30 человек перевели в другой кабинет.

Напомним, после протестной акции 21 сентября в Петербурге были задержаны более 500 человек.

* Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков, фото: Татьяна Баско