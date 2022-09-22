Задержания в Петербурге 21 сентября - фоторепортаж

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Петербург стал одним из лидеров по количеству задержанных на пацифистских акциях протеста 21 сентября. За вечер силовики увезли в автозаках более 500 человек. Как полиция разгоняла петербургский несанкционированный митинг – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Изначально протестующие собирались колонной пройти от Исаакиевского собора до Александро-Невской лавры. К 19:00 у собора собралось порядка 100-150 человек, которых быстро окружили оперативно прибывшие сотрудники полиции. Скандирование "в цепь" и попытки митингующих самоорганизоваться большого успеха не принесли. В "кольце" оказалось около 70 человек, включая журналистов. С самого начала сотрудники полиции пустили в ход спецсредства. В частности, по некоторым прошлись дубинкой. После митингующих отводили в автозаки. К этому времени еще пара десятков протестующих собралась на другой стороне дороги, но вскоре и они были разогнаны сотрудниками правоохранительных органов.



















На протяжении вечера группы протестующих разной численности собирались возле Дворцовой площади, на Марсовом поле и на Невском проспекте. По наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, у выхода из станции метро "Гостиный двор" собралось около 200 человек. В отличие от пацифистских митингов в феврале-марте этого года, на акции 21 сентября практически не было плакатов. Лозунги тоже звучали гораздо реже. После каждого выкрика слоганов силовики безразборно забирали из толпы по несколько человек, но иногда цепляли самых заметных. Например, молодого человека, который решил разорвать свой военный билет на мелкие кусочки. После его задержания на тротуаре остался обрывок одного из листков с текстом "специальности не имеет". Позже силовики согнали всех ко входу метро. В оцеплении оказался подросток на самокате. От вида людей в броне он заплакал. Его стал успокаивать неизвестный мужчина, которого вскоре отвели в автозак. Парень остался один. Когда сотрудники полиции позволили мальчику уйти, он начал слезно благодарить их.

















Примерно в то же время другую группу протестующих оттесняли с Марсового поля. Собравшиеся направлялись в сторону площади Восстания через улицу Пестеля, но были застигнуты силовиками возле Летнего сада. К 21:00 группе протестующих все же удалось добраться до Московского вокзала. Их маршрут также закончился в автозаке.

По оценкам правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, в Петербурге за вечер задержали примерно 540 человек – почти столько же, что и в столице. Всего по стране на несанкционированных акциях 21 сентября задержали более 1300 человек в 38 городах. В МВД России по итогу дня сообщили, что число участников протестов было "крайне незначительным".

* Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

текст и фото: Константин Леньков