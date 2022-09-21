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Новости 21 сентября, 22:50

МВД сообщило о пресечении несогласованных акций в нескольких регионах

фото ЗакС политика МВД сообщило о пресечении несогласованных акций в нескольких регионах

По оценкам МВД России, число участников несанкционированных акций 21 сентября в нескольких регионах страны было "крайне незначительным", сообщается на сайте ведомства. 

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, все попытки проведения несогласованных протестных мероприятий были пресечены, а нарушители задержаны и доставлены в местные отделы полиции для разбирательства и привлечения к ответственности. "Осложнения оперативной обстановки не допущено", - подчеркнула Волк. 

Проект "ОВД-Инфо"* сообщает о более чем 500 задержанных в Петербурге. В частности в автозаки полицейские отправляли участников пацифистской акции на Невском проспекте и на Исаакиевской площади. Всего, по данным правозащитников, в 38 городах России в этот день было задержано более 1300 человек. 

 

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов


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