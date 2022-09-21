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Новости 20:45

Возле Гостиного двора задержали еще более 20 протестующих

фото ЗакС политика Возле Гостиного двора задержали еще более 20 протестующих

Задержания участников несанкционированной пацифистской акции  продолжились возле Гостиного двора. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру  вечером 21 сентября там собралось около 200 человек.

Некоторое время полиция не разгоняла стоящих возле Гостиного двора людей. Но после того, как из толпы послышались пацифистские лозунги, силовики начали отправлять протестующих в автозаки. Среди задержанных оказался мужчина, порвавший на улице красную книжку, похожую на военный билет. Всего в автозаки на этом участке Невского проспекта попали более 20 человек. Еще около 50-70 человек остались стоять у Гостиного двора. 

Ранее сегодня вечером задержания проходили также на Исаакиевской площади и в начале Невского проспекта

По данным проекта "ОВД-Инфо"*, в Петербурге по состоянию на 20:42 уже было задержано более 250 человек. 

 

Обновление 20:57: Сотрудники МВД оттеснили протестующих ко входу в метро. При этом двери подземки изнутри держат полицейские. В оцепление попали около 40 человек. Полиция выводит активистов из оцепления в автозак по одному. Пассажиры метрополитена скопились в вестибюле, не имея возможности воспользоваться выходом на угол улицы Садовой и Невского проспекта.


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* Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов

Константин Леньков


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