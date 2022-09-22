Сенатор от Крыма предложила урезать список болезней, дающих право на отсрочку от призыва

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди высказалась за обновление критериев годности к несению военной службы. По мнению сенатора, список заболеваний, дающих право на отсрочку от армии, следовало бы сократить.

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе", — приводит РИА Новости слова Ковитиди. В частности, сенатор упомянула, что сейчас в России освобождаются от призыва и военных сборов молодые люди с плоскостопием и сколиозом некоторых степеней.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву, — выразила мнение Ковитиди. — Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей".

Также она выступила за изменение подходов к подготовке младших офицеров.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации утром 21 сентября. В Петербурге и Ленобласти сегодня состоялись первые заседания призывных комиссий. Сегодня же в Кремле назвали законной практику выдачи повесток задержанным на пацифистских акциях.