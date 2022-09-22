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Новости 15:43

Сенатор от Крыма предложила урезать список болезней, дающих право на отсрочку от призыва

фото ЗакС политика Сенатор от Крыма предложила урезать список болезней, дающих право на отсрочку от призыва

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди высказалась за обновление критериев годности к несению военной службы. По мнению сенатора, список заболеваний, дающих право на отсрочку от армии, следовало бы сократить.

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе", — приводит РИА Новости слова Ковитиди. В частности, сенатор упомянула, что сейчас в России освобождаются от призыва и военных сборов молодые люди с плоскостопием и сколиозом некоторых степеней.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву, — выразила мнение Ковитиди. — Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей".

Также она выступила за изменение подходов к подготовке младших офицеров.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации утром 21 сентября. В Петербурге и Ленобласти сегодня состоялись первые заседания призывных комиссий. Сегодня же в Кремле назвали законной практику выдачи повесток задержанным на пацифистских акциях.


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