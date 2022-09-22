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Новости 13:30

В Кремле сочли законной практику выдачи повесток задержанным на митингах

фото ЗакС политика В Кремле сочли законной практику выдачи повесток задержанным на митингах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего незаконного во вручении повесток участникам пацифистских митингов, передает 22 сентября "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, практика вручения повесток" протестующим "не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона".

Также Песков выразил мнение, что объявление частичной мобилизации не повлечет за собой изменение статуса спецоперации на Украине. Саму необходимость наращивания численности Вооруженных сил он объяснил тем, что России фактически противостоит блок НАТО.

"Спецоперация начиналась <...> для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически <...> блок НАТО со всеми их логистическими возможностями, — приводит словам Пескова РИА "Новости". — Это привело к такой необходимости".

О начале частичной мобилизации в России стало известно утром 21 сентября из выступления президента Владимира Путина. В Петербурге комиссию по мобилизации возглавил губернатор Александр Беглов, первое ее заседание состоялось сегодня.


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