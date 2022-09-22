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Новости 16:32

В Совфеде предложили вернуть в школы "вредительски" отменённую начальную военную подготовку

фото ЗакС политика В Совфеде предложили вернуть в школы "вредительски" отменённую начальную военную подготовку

Представляющая Крым в Совете Федерации сенатор Ольга Ковитиди полагает, что в российские школы следует вернуть преподавание начальной военной подготовки, которая должна включать в себя методику ведения боя, умение ориентироваться в топографии и также опираться на знания о средствах химзащиты, пишет РИА "Новости".

"Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима. Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения", - полагает Ковитиди.

Кроме того, 60-летняя сенатор уверена, что, по её мнению, в школы должны вернуть и практику военно-полевых сборов.

Ранее сегодня Ковитиди предложила урезать список болезней, дающих право на отсрочку от призыва.


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