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Новости 17:16

Ленобласть заплатит мобилизованным до миллиона рублей за ранение

фото ЗакС политика Ленобласть заплатит мобилизованным до миллиона рублей за ранение

Власти Ленинградской области распространили на мобилизованных граждан положение о выплатах добровольцам и военнослужащим в случае ранения, сообщила пресс-служба региональной администрации 22 сентября. Там уточнили, что размер компенсаций будет аналогичен тем, что действуют в отношении граждан, уже участвующих в спецоперации в Донбассе.

"Региональные выплаты при ранении, наряду с добровольцами и военнослужащими, уже участвующими в боевых действиях на Донбассе, также гарантируются всем, кто будет мобилизован из Ленобласти для участия в СВО, — указали в пресс-службе. — В зависимости от тяжести ранения единовременная выплата составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ о начислении выплат мобилизованным жителям столицы. Согласно тексту, ежемесячно они будут получать по 50 тысяч рублей, в случае ранения им полагается компенсация в размере от 500 тысяч до одного миллиона в зависимости от тяжести понесенного ущерба. В случае гибели мобилизованного членам его семьи выплатят три миллиона рублей.


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