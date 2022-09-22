Мобилизованным москвичам пообещали выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц

Мобилизованные на военную службу жители Москвы будут получать по 50 тысяч рублей ежемесячно, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного 22 сентября.

В случае тяжелого ранения или контузии мобилизованным москвичам обещаны выплаты в размере одного миллиона рублей. Выплата в случае легкого ранения составит 500 тысяч рублей.

В случае гибели мобилизованного в ходе спецоперации или же в течение года после увольнения с военной службы сумма выплаты семье гражданина составит три миллиона рублей.

Президент Владимир Путин накануне объявил о начале частичной мобилизации. В Петербурге и Ленобласти призывные комиссии возглавили губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, сегодня они провели первые заседания. Среди прочего Дрозденко пообещал семьям мобилизованных льготы на оплату коммунальных услуг. Беглов же заявил о готовности всех необходимых документов и материальной базы в городе. Днем ранее он поручил активнее искать "уклонистов".

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"