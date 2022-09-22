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Медики с боевым опытом окажутся в приоритете при мобилизации, заявили в Госдуме

фото ЗакС политика Медики с боевым опытом окажутся в приоритете при мобилизации, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил 22 сентября, что в приоритете при мобилизации окажутся медработники с опытом участия в боевых действиях и оказания экстренной помощи, известил ТАСС.

По словам парламентария, если говорить не о врачах, а о среднем медперсонале, то упор будет делаться на фельдшеров-мужчин, способных в силу физических качеств выносить раненых с поля боя. "Самое главное, что все должны понять, безусловный приоритет — те, кто уже имеет опыт боевых действий, кто уже участвовал в боевых действиях", — заявил Хубезов. Как уточнил депутат, в первую очередь речь идет о выпускниках военно-медицинской академии, "уже побывавших в горячих точках".

"Если мы говорим о врачах, то это прежде всего реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Чем выше квалификация доктора, который призывается, тем он дальше будет на передовой, то есть в более крупных госпиталях работать и более квалифицированную помощь оказывать", — указал Хубезов. При этом он отметил, что в приоритете окажутся медики из государственных клиник, нежели сотрудники частных медучреждений, якобы из-за более адекватного условиям спецоперации опыта за плечами.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала сократить перечень болезней, дающих право отсрочки от призыва.


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