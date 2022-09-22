За первые 9 месяцев с начала года туристический вклад в экономику Петербурга составил 230 млрд рублей

По состоянию на сентябрь вклад туристической отрасли в экономику Северной составил 230 млрд рублей, уведомил глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев, чьи слова приводит "Деловой Петербург". Чиновник отметил, что цифра сопоставима с итогами за весь 2021 год.

Предварительно, с начала года в Петербург с гостевым визитом приехали 5,5 млн человек. Всего же до наступления 2023-го город должны посетить более 6 млн туристов, прогнозирует Корнеев.

"На текущий период, когда лето закончилось, в начале сентября средняя загрузка петербургских гостиниц находилась на уровне 77%. Даже сейчас она выше 60%, это очень неплохие показатели для начала осенне-зимнего периода", — полагает Корнеев.

Напомним, в начале сентября петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский отчитывался, что вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей.