Минтруд рассказал о размерах универсального пособия для семей с детьми

Минтруд поведал 22 сентября о размерах универсального пособия для малоимущих семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Выплаты стартуют с 1 января 2023 года.

Правом на получение универсального пособия будут обладать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на одного человека по итогам комплексной оценки нуждаемости. Размер выплат составит 50 %, 75 % или 100 % от регионального прожиточного минимума в зависимости от материального положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это соответствует семи, 10,5 или 14 тысячам рублей, указали в министерстве.

"Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала — семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только на второго ребенка", — отметили в Минтруда.

По словам главы ведомства Антона Котякова, универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается около 10 миллионов детей. На эти цели в следующем году выделят 1,7 триллиона рублей из федерального и региональных бюджетов.

Ранее появление в России универсального пособия анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

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