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Новости 19:48

Жителям Ленобласти рекомендовали не спешить в военкомат и ждать повесток

фото ЗакС политика Жителям Ленобласти рекомендовали не спешить в военкомат и ждать повесток

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин обратился к жителям региона с советом не спешить в военкомат самостоятельно и дожидаться повесток, передает 22 сентября пресс-служба областной администрации.

"Мы работаем сейчас с Министерством обороны, военным комиссариатом Ленинградской области по организации частичной мобилизации граждан, которые являются военнообязанными в возрастной категории от 20 до 50 лет", — заявил Ильин. По его словам, с 22 сентября на всей территории Ленобласти  идет "достаточно активная" раздача повесток.

"Идти в военкомат не нужно, надо ждать повестку, когда придут представители военно-учетного стола и вручат эту повестку конкретному гражданину", — добавил чиновник.

Также Ильин заявил об отсутствии ограничений на выезд из региона, передает пресс-служба администрации.

Ранее в Ленобласти назвали суммы выплат мобилизованным в регионе в случае ранения. Как сообщается, размер компенсации составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей.


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