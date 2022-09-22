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Суды Петербурга вынесли решения по 150 задержанным на акции 21 сентября

фото ЗакС политика Суды Петербурга вынесли решения по 150 задержанным на акции 21 сентября

К вечеру 22 сентября суды Петербурга рассмотрели 150 дел задержанных на пацифистской акции, прошедшей накануне вечером в центре города, известила объединенная пресс-служба судов. Всего на рассмотрение поступило 353 материала против задержанных.

В 128 случаях суды вынесли решения об административном аресте задержанных. Еще в 17 случаях были назначены штрафы, в четырех — обязательные работы. Отложено рассмотрение в общей сложности 40 дел, прекращено одно.

Больше всего дел (62) поступило на рассмотрение Василеостровского суда, Красногвардейскому суду досталось 55 дел, Петроградскому — 54, а Калининскому — 50. Невский суд рассмотрел 17 дел из поступившего 41, назначив во всех случаях аресты. В шести случаях из семи рассмотренных Московским судом дел были назначены аресты. Дзержинский суд арестовал 13 человек по итогам рассмотрения 15 дел. Выборгский суд арестовал 21 человека из 28, Петроградский — 20 человек из 54 (рассмотрение оставшихся 34 дел было отложено). Калининский райсуд арестовал 29 человек из 50, Приморский райсуд — троих из 33, Василеостровский и Красногвардейский — девятерых каждый, а Колпинский — одного из восьмерых.


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