ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:48

Мобилизованным россиянам сохранят рабочие места

фото ЗакС политика Мобилизованным россиянам сохранят рабочие места

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян, сообщила 22 сентября пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены", — гласит сообщение на сайте правительства.

Предполагается, что после увольнения из армии гражданин сможет вернуться на прежнее место работы. "Решение <...> распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", — указали в кабмине.

Ранее в Генштабе рассказали о том, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама