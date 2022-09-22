Мобилизованным россиянам сохранят рабочие места

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян, сообщила 22 сентября пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены", — гласит сообщение на сайте правительства.

Предполагается, что после увольнения из армии гражданин сможет вернуться на прежнее место работы. "Решение <...> распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", — указали в кабмине.

Ранее в Генштабе рассказали о том, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.