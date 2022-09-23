СМИ: Минувшей ночью пытались поджечь военкоматы в Хабаровске и Амурской области

За последние сутки в России зафиксировали как минимум две попытки поджечь военкомат. Как сообщает медиапроект Baza, одну из них совершили в городе Свободном Амурской области: неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь учреждения со стороны двора. В результате этого действия пламя не смогло распространиться, а на фасаде здания осталась копоть.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT пишет о нападении на военкомат в Хабаровске, где злоумышленники заложили бутылки с неизвестным содержимым в оконных решетках. Вред от возгорания ограничился лопнувшими стеклами. Силовики занялись поисками поджигателей.

Кроме того, по информации того же канала, минувшей ночью безрезультатно пытались поджечь здание мэрии города Камышин (Волгоградская область) и здание администрации алтайского поселка Целинный, где огонь сумел распространиться. Пострадавших в обоих случаях не было.

Накануне стало известно о броске "коктейлем Молотова" в двери администрации города Тольятти.