Baza: Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в двери администрации Тольятти

Минувшей ночью в Тольятти неизвестные подпалили двери местной администрации, информирует Telegram-канал Baza. Пламя удалось оперативно потушить, о пострадавших не сообщается.

Указывается, что прибывшие на место сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом нашли на месте происшествия использованные бутылки с зажигательной смесью.

В администрации города подтвердили факт поджога крыльца здания, пишет портал "Новости Тольятти".

Следует напомнить, что не так давно по всей России молодые люди предпринимали попытки поджигать двери военкоматов.

Последний раз Baza сообщала также о том, что неизвестный запустил горящие покрышки в двери отдела полиции во Владивостоке.