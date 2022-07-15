Baza: Во Владивостоке неизвестный поджёг пункт полиции при помощи горящих шин

Неизвестный запустил горящие шины в пункт полиции во Владивостоке: внутри в тот момент находились двое силовиков, однако они ничего не заметили, пишет Baza в своём Telegram-канале.

Пункт полиции расположен на Сахалинской улице в многоквартирном доме. Поджигатель оставил шины у входа, облил их бензином, кинул спичку и был таков.

Огонь перекинулся с горящих покрышек на часть помещения, пожар охватил двери кабинетов, вход и коридор. Пламя в течение двух часов тушили пожарные, жильцов первого и второго этажей оперативно эвакуировали.

Поджигателя сейчас ищут.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине участились также нападения пироманов на российские военкоматы: в десятке населенных пунктов их либо поджигали, либо пытались поджечь. Такие случаи зафиксированы, в частности, в Нижневартовске, Удмуртии, Подмосковье, Тульской области, Белгороде, Владивостоке.