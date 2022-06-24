Белгородский военкомат забросали "коктейлями Молотова"

В России продолжаются попытки поджогов военкоматов: минувшей ночью, как пишет Baza, неизвестный, разбив окно, бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание призывного пункта в Белгороде. В результате его действий в одном из кабинетов несколько минут горел стол, после чего огонь удалось потушить.

Отметим, что подобные инциденты на фоне продолжающейся четыре месяца военной спецоперации на Украине имеют место регулярно. С начала мая "коктейли Молотова" кидали в здания военкоматов в Нижневартовске, Череповце, Омске, подмосковном Щелково, Удмуртии и Владивостоке. Время от времени подозреваемых в нападениях на здания находят и арестовывают.