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Новости 10:56

Baza: ФСБ задержала бывшего сельского учителя, подозреваемого в поджоге военкомата в Удмуртии

фото ЗакС политика Baza: ФСБ задержала бывшего сельского учителя, подозреваемого в поджоге военкомата в Удмуртии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, который подозревается в поджогах двух военкоматов в Удмуртии, информирует Telegram-канал Baza. В руках правоохранителей оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер.

Военкомат в удмуртском посёлке Игра загорелся ночью 21 мая: неизвестный метнул в его окно "коктейль Молотова". В итоге загорела одна из комнат, однако пожар удалось оперативно потушить. Второй раз загорелся уже другой поселковый военкомат: там пламя охватило серверную, где хранилась служебная документация и картотека дел ветеранов ВОВ.

Поиски поджигателя длились несколько дней. В итоге силовики вышли на 48-летнего Илью Фарбера, который гостил у родственников, живущих в Игре. После у мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, воронки, пять банковских карт и три айфона.

Baza напоминает, что Илья Фарбер - это московский художник и бывший директор дома культуры тверской деревни Мошенка. В 2013 его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

Отметим, что попытки поджогов военкоматов в российских городах и посёлках участились нынешней весной. Издание The Insider* насчитало тринадцать таких случаев с начала военной "спецоперации" на Украине. В частности, в мае нападали на здания военкоматов в Омской, Рязанской областях, Череповце и Нижневартовске.

*Минюст внёс The Insider в реестр СМИ-иноагентов


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