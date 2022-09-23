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Новости 13:07

Думский единоросс предложил госбанкам самим выплачивать кредиты мобилизованных граждан

фото ЗакС политика Думский единоросс предложил госбанкам самим выплачивать кредиты мобилизованных граждан

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил, что государственные банки должны сами гасить кредиты мобилизованных россиян, передает 23 сентября РИА "Новости".

"Нужен не только самый простой вариант кредитных каникул, но инициатива от самих госбанков, которые возьмут на себя обязательства людей и будут самостоятельно закрывать долги человека, по мере нахождения бойца на передовой", — выразил мнение парламентарий.

Кредитные каникулы также видятся Хамзаеву правильной инициативой, однако, по его словам, "честнее" будет, если госбанки возьмут на себя выплаты по кредитам и ипотекам граждан, отправленных на спецоперацию. Как заявил единоросс, требуется "частичная мобилизация всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных".

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак объявил о том, что четверо думских депутатов изъявили желание принять участие в спецоперации на Украине. Среди них прозвучало имя Виталия Милонова. Последний прокомментировал известие в своем Telegram-канале, написав "По-другому никак! За Россию".


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