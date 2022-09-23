Турчак получил заявления от четырех депутатов Госдумы, просящихся на спецоперацию

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал по именам первых четырех депутатов, чьи просьбы об отправке на фронт он получил и передал для рассмотрения в Минобороны. Свои обращения составили Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и Сергей Сокол.

"Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле", - прокомментировал он активность коллег.

Накануне Турчак сообщил, что подобных сообщений от депутатов и сенаторов уже наблюдается целый "поток", не уточнив деталей и не назвав имен. О степени готовности к мобилизации петербургских парламентариев читайте в материале ЗАКС.Ру.