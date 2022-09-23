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Новости 9:31

Турчак получил заявления от четырех депутатов Госдумы, просящихся на спецоперацию

фото ЗакС политика Турчак получил заявления от четырех депутатов Госдумы, просящихся на спецоперацию

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал по именам первых четырех депутатов, чьи просьбы об отправке на фронт он получил и передал для рассмотрения в Минобороны. Свои обращения составили Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и Сергей Сокол.

"Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле", - прокомментировал он активность коллег.

Накануне Турчак сообщил, что подобных сообщений от депутатов и сенаторов уже наблюдается целый "поток", не уточнив деталей и не назвав имен. О степени готовности к мобилизации петербургских парламентариев читайте в материале ЗАКС.Ру.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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