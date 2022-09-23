ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:10

В Великом Новгороде избрали нового мэра

фото ЗакС политика В Великом Новгороде избрали нового мэра

Депутаты Новгородской городской думы избрали новым мэром 53-летнего Александра Розбаума, о чем сообщается на сайте законодательного органа. Получивший в результате 17 голосов, он конкурировал с Ольгой Павловой, кандидатуру которой предпочли лишь пятеро депутатов. Еще семь голосов счетная комиссия забраковала.

Розбаум более двух десятков лет служил в армии и силовых структурах - полиции и таможне. С 2018 года он возглавлял Старорусский район Новгородской области. Заглавная фотография Розбаума "ВКонтакте" содержит надпись с Z-символикой.

Предыдущим мэром был Сергей Бусурин. Позапрошлой зимой депутаты признавали его работу неудовлетворительной, а минувшей зимой суд оштрафовал его за некачественную уборку города от снега. Свои полномочия он прекратил досрочно. и до последнего времени обязанности мэра временно исполнял Владимир Еремин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама