В Великом Новгороде избрали нового мэра

Депутаты Новгородской городской думы избрали новым мэром 53-летнего Александра Розбаума, о чем сообщается на сайте законодательного органа. Получивший в результате 17 голосов, он конкурировал с Ольгой Павловой, кандидатуру которой предпочли лишь пятеро депутатов. Еще семь голосов счетная комиссия забраковала.

Розбаум более двух десятков лет служил в армии и силовых структурах - полиции и таможне. С 2018 года он возглавлял Старорусский район Новгородской области. Заглавная фотография Розбаума "ВКонтакте" содержит надпись с Z-символикой.

Предыдущим мэром был Сергей Бусурин. Позапрошлой зимой депутаты признавали его работу неудовлетворительной, а минувшей зимой суд оштрафовал его за некачественную уборку города от снега. Свои полномочия он прекратил досрочно. и до последнего времени обязанности мэра временно исполнял Владимир Еремин.