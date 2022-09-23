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Новости 13:29

Милонов прокомментировал известия о своей мобилизации

фото ЗакС политика Милонов прокомментировал известия о своей мобилизации

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал известия о том, что добровольно собрался участвовать в спецоперации на Украине. Текст заявления появился в Telegram-канале политика днем 23 сентября, спустя несколько часов после сообщения о его решении.

В своем посте Милонов выразил мысль, что "никто не может, не имеет права сегодня "вычеркнуть" себя из народа". Он сослался на пример военнослужащих из его избирательного округа, которые "добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают нашу общую победу", а также на других добровольцев.

В своем заявлении депутат указал, что не является профессиональным военным, однако при этом не может быть "в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках". В связи с этим, как объяснил Милонов, он и принял решение о добровольной мобилизации.

О планах Милонова отправиться на спецоперацию стало известно из сообщения в Telegram-канале секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Последний утром в пятницу сообщил о планах четырех депутатов Госдумы от ЕР добровольно мобилизоваться. Помимо Милонова он назвал имена Дмитрия Хубезова, Дмитрия Саблина и Сергея Сокола.


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