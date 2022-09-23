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Новости 14:20

Комздрав сообщил о выздоровлении пациента с обезьяньей оспой

фото ЗакС политика Комздрав сообщил о выздоровлении пациента с обезьяньей оспой

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о том, что второй пациент с диагностированной оспой обезьян был выписан 23 сентября после полного выздоровления. Лечение проходило в больнице имени С. П. Боткина.

"Пациент <...> выписан из больницы им. С. П. Боткина после полного выздоровления, исчезновения всех клинических симптомов и всех элементов сыпи в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ", —гласит сообщение комздрава.

Как отметили в комитете, новых случаев заболевания оспой обезьян в Петербурге не выявлено.

В начале сентября стало известно о том, что комздрав не видит необходимости в проведении вакцинации от оспы обезьян. Свою позицию комитет изложил в ответе на запрос муниципального депутата Сергея Трошина.


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