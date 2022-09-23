Мобилизованным от Мурманской области выплатят по 100 тысяч рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в своем Telegram-канале о материальных условиях, на которых будут призваны на военную спецоперацию жители региона в рамках частичной мобилизации.

Правительство области предусмотрело для вновь призванных мужчин единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно семьям заплатят по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, что частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. Министерство обороны артикулировало намерение призвать около 300 тысяч россиян.

фото: Андрей Чибис / ВКонтакте