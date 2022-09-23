ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:55

Мобилизованным от Мурманской области выплатят по 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Мобилизованным от Мурманской области выплатят по 100 тысяч рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал в своем Telegram-канале о материальных условиях, на которых будут призваны на военную спецоперацию жители региона в рамках частичной мобилизации.

Правительство области предусмотрело для вновь призванных мужчин единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно семьям заплатят по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, что частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. Министерство обороны артикулировало намерение призвать около 300 тысяч россиян.

фото: Андрей Чибис / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама