В Петербурге арестованным на пацифистской акции раздали повестки о мобилизации

Сотрудник военного комиссариата посетил спецприемник, в котором содержатся арестованные за участие в несогласованной пацифистской акции и раздал семерым из них повестки, сообщила "Фонтанка" 23 сентября. Речь идет о задержанных в центре Петербурга вечером 21 сентября.

После выхода из спецприемника молодые люди должны будут явиться в военкомат для мобилизации, отмечает издание.

При этом ожидается, что количество получателей повесток окажется заметно больше. По информации "Фонтанки", в ближайшее время повестки вручат еще 137 арестованным на несогласованных акциях.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что практика вручения повесток задержанным за участие в протестах "не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона".