Андрея Левакина уволили с должности главы КРТИ

Петербургский губернатор Александр Беглов 23 сентября освободил от должности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, о чем говорится на сайте Смольного.

"Он продолжит работу в Администрации Губернатора Санкт-Петербурга", - уточняет пресс-служба городского правительства.

Временно исполнять обязанности главы КРТИ поручили бывшему заместителю Левакина, Александру Федорову.

Андрей Левакин возглавил комитет в феврале 2020 года, сменив на этой должности Сергея Харлашкина. На сегодняшний день Харлашкин пребывает в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий, связанному с деньгами "Метростроя".

фото: gov.spb.ru