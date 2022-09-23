ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:07

Андрея Левакина уволили с должности главы КРТИ

фото ЗакС политика Андрея Левакина уволили с должности главы КРТИ

Петербургский губернатор Александр Беглов 23 сентября освободил от должности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, о чем говорится на сайте Смольного.

"Он продолжит работу в Администрации Губернатора Санкт-Петербурга", - уточняет пресс-служба городского правительства.

Временно исполнять обязанности главы КРТИ поручили бывшему заместителю Левакина, Александру Федорову.

Андрей Левакин возглавил комитет в феврале 2020 года, сменив на этой должности Сергея Харлашкина. На сегодняшний день Харлашкин пребывает в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий, связанному с деньгами "Метростроя".

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Харлашкин Сергей Викторович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама