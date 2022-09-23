Финляндия перестанет пускать российских туристов

В ближайшее время Финляндия закроет границу для россиян с шенгенскими визами, сообщило 23 сентября ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД страны Пекки Хаависто.

"Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну, — заявил Хаависто. — Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран".

Как следует из слов министра, въезд в Финляндию останется возможен для россиян, путешествующих по работе или учебе, а также с целью посещения родственников. При этом страна не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избегнуть частичной мобилизации, отметил Хаависто.

Ранее на сайте президента Финляндии появилось заявление о принятом решении ограничить россиянам выдачу виз и въезд в страну. "Правительственный совет примет принципиальное решение о существенных ограничениях на въезд граждан России и выдачу виз на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии", — говорится в распространенном тексте.

В конце августа Финляндия заявила, что будет принимать документы на выдачу визы исключительно в четырех российских городах, при этом количество заявок будет ограничено: 500 один раз в неделю.

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