Дрозденко озаботился судьбой соотечественников, проживающих в Эстонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в Министерство иностранных дел с просьбой проработать меры по защите россиян, проживающих за рубежом, следует из сообщения пресс-службы администрации региона. Причиной послужили действия Эстонии, депортировавшей 21 сентября гражданина России Андрея Сущева.

Как уточняется, Сущев участвовал в попытках защитить мемориал танку Т-34 в Нарве, а затем — в открытии его копии в Ивангороде. После этих действий эстонские власти аннулировали гражданину вид на жительство в своей стране.

"В Нарве у него осталась больная мать, жильё и автомобиль. Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины", — сообщила пресс-служба администрации Ленобласти 23 сентября.

Сейчас Сущев находится в Ивангороде, где ему предоставили временное жилье. Отмечается, что ему оказана материальная поддержка, а Дрозденко взял на контроль помощь в трудоустройстве россиянина.

Танк Т-34 в Нарве был снят с постамента 16 августа, боевую машину передали в музей. Спустя почти месяц, 11 сентября, в Ивангороде торжественно открыли аналогичный памятник близ погранперехода в Эстонию.