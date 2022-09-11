В Ивангороде состоялось открытие памятника Т-34

Перед погранпереходом в Ивангороде 11 сентября торжественно открыли памятник освободителям Нарвы в Великую Отечественную войну, известила администрация Ленинградской области. Мероприятие приурочили к Дню танкиста.

"Сегодня мы открываем памятник танку Т-34, открыто отвечая на вандализм правительства Эстонии, — заявил замглавы Минобороны генерал Дмитрий Булгаков, припомнив демонтаж аналогичного Т-34 в эстонской Нарве, произошедший в середине августа. Представитель военного ведомства выразил уверенность в том, что "память народа не стереть", а "сила всегда в правде, в исторической правде".

В свою очередь, губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что памятник в Нарве "открывала вся страна, в том числе, Эстония", а решение о его демонтаже было вызвано стремлением эстонских властей "сделать больно России и русским". " Открытием этого памятника мы говорим, что фашизм и нацизм не пройдут, и мы готовы стоять на защите рубежей нашей Родины", — добавил глава региона.

Танк Т-34 в Нарве был установлен в 1970 году и простоял до 16 августа 2022 года, когда его сняли с постамента и увезли в Эстонский военный музей под Таллином. В начале сентября появились сообщения о готовящемся открытии монумента в виде Т-34 на территории Ивангорода в ответ на подобные действия. В понедельник, 5 сентября боевая машина прибыла на место, после чего ее водрузили на постамент в ожидании церемонии открытия.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"