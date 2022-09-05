Копия демонтированного в Нарве Т-34 появилась в Ивангороде

Танк Т-34 установили 5 сентября в Ивангороде перед пограничным переходом, следует из видеозаписи, опубликованной порталом 47news. На съемке видно, как при помощи автокрана боевую машину подняли вверх, а затем водрузили на постамент.

Как отмечается, в Ивангород танк прибыл на специальном транспортере, после чего самостоятельно подъехал к назначенному месту. В администрации Ленобласти отметили, что прежде этот Т-34 принимал участие в парадах на Красной площади в Москве. Его охарактеризовали как "точную копию" демонтированного в Нарве Т-34.

"Пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение мемориалов, память сохранят ленинградцы", — заметил глава региона Александр Дрозденко.

Установка танка в Ивангороде стала своеобразным ответом на демонтаж Т-34 в эстонской Нарве, состоявшийся 16 августа. О планах воздвигнуть такой монумент стало известно 1 сентября. Ожидается, что официальное открытие мемориала состоится в воскресенье, 11 сентября.

Фото: lenobl.ru