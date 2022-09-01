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Новости 17:53

В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве Т-34

фото ЗакС политика В Ивангороде установят копию демонтированного в Нарве Т-34

Копию демонтированного в эстонской Нарве танка Т-34 установят 11 сентября в приграничном Ивангороде на территории Ленинградской области, извещает в первый день осени РБК со ссылкой на интервью главы муниципального образования Виктора Карпенко эстонской телерадиокомпании ERR.

По словам Карпенко, копия танка будет "один в один" походить на боевую машину, демонтированную в Нарве. "Такой же цвет, такой же постамент, — пообещал мэр. — Абсолютно ничем отличаться не будет. Памятник установят 11 сентября. Будет торжественное открытие".

Установить танк планируют возле пропускного пункта из Ивангорода в Нарву. "Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой", — поведал Карпенко и уточнил, что машина будет в рабочем состоянии, так что сама заедет на постамент.

Советский танк Т-34 был демонтирован в Нарве 16 августа. Боевую машину отправили в Эстонский военный музей под Таллином. Депутат Госдумы Михаил Романов позже предложил эстонским властям отдать танк российской стороне, для того чтобы позже установить его в Колпино.

Фото: unsplash


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