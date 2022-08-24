Единоросс Романов хочет перевезти демонтированный танк-памятник из Нарвы в Колпино

Депутат Государственной думы от "Единой России" Михаил Романов обратился к эстонским властям с просьбой передать демонтированный в Нарве советский танк Т-34. Парламентарий уверен, что он стал бы отличным подарком для жителей Колпино к 300-летию города. В Эстонском военном музее, где сейчас хранят танк, к мемориалу будут относиться как к трофею, считает депутат.

"Это означает, что легендарная машина, один из символов Победы нашей страны над фашизмом во Второй мировой войне, через 77 лет после ее окончания станет внезапным трофеем современной Эстонии. Не сомневаюсь, что в музее, куда его перевезли, позаботятся о соответствующей аннотации к пленному танку, и в глазах посетителей он станет олицетворением искаженных трактовок военной истории. Мы не должны этого допустить", - приводят слова депутата в пресс-службе "Единой России".

В случае отказа единоросс пригрозил эстонским властям "идеологическим ущербом".

"Есть масса вариантов идеологического ущерба, который можно было бы нанести эстонской гордости на русской земле в ответ на демонтаж танка-памятника. Так, можно переименовать Таллиннское шоссе в Ивангородское, Нарвские ворота — в ворота "На Нарву!", Эстонскую улицу в Коломягах — в улицу Взятия Нарвы, Дерптский сквер — в Юрьев сквер", - предположил Романов.

В "Единой России" сообщили, что Романов уже заручился поддержкой местных бизнесменов, которые готовы взять на себя расходы по организации транспортировки памятника.

Напомним, в середине августа в приграничном эстонском городе Нарва демонтировали танк-памятник Т-34 из-за решения отказаться от советских монументов.

Отметим, в Колпино уже есть один танк. В 2016 году глава МО "Колпино" Вадим Иванов, позже осужденный за разбойное нападение, обратился к министру обороны Сергей Шойгу с просьбой подарить городу военную технику. С тех пор в сквере Героев-Ижорцев стоит Т-62.

Ранее за сохранение советского наследия выступал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он предложил передать Ленобласти рижский памятник советским воинам, который решили демонтировать. Власти Риги отказали, а 23 августа монумент снесли.

Константин Леньков