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Новости 12:46

Еще два депутата Госдумы выразили желание поехать на фронт

фото ЗакС политика Еще два депутата Госдумы выразили желание поехать на фронт

Во фракции единороссов в Государственной думе еще два человека изъявили желание лично принять участие в военной спецоперации на Украине. Как сообщает партийная пресс-служба, ими стали депутаты Олег Колесников и Александр Бородай.

"Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг", - заявил Колесников.

В свою очередь, один из героев так называемой "русской весны" 2014-го года Александр Бородай, возглавляющий "Союз добровольцев Донбасса", стремится перестать быть офицером запаса.

"Сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур", - рассказал он.

Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что ознакомился с четырьмя заявлениями депутатов Госдумы, пожелавших отправиться на Украину. Их написали Виталий Милонов, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и Сергей Сокол.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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