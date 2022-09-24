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Новости 14:14

Задержанный за "дискредитацию армии" бизнесмен Скурихин ожидает меру пресечения

фото ЗакС политика Задержанный за "дискредитацию армии" бизнесмен Скурихин ожидает меру пресечения

Прошедший накануне обыск у предпринимателя Дмитрия Скурихина был совершен без судебной санкции и в так называемом неотложном порядке, сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

"УПК предусматривает такую процедуру в случае, когда у следователя есть обоснованные подозрения, что доказательства по делу могут быть утрачены", - говорится в сообщении.

Критика российской внешней политики преследуют по статье 280.3 УК (дискредитация армии) из-за пацифистских надписей на принадлежащем ему магазине в селе Русско-Высоцкое в Ленобласти.

При обыске, в ходе которого силовики выломали дверь, у бизнесмена изъяли все деньги и банковские карты. Скурихин — многодетный отец. В настоящее время он задержан и ожидает избрания меры пресечения. Его интересы представляет адвокат Дмитрий Герасимов, у которого взяли подписку о неразглашении тайны следствия.

фото взято из аккаунта Дмитрия Скурихина в социальной сети


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