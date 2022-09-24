Смольный запустил в Telegram чат-бот по вопросам частичной мобилизации

В Telegram начал работу чат-бот, созданный комитетом Смольного по информатизации и связи для предоставления различных сведений о частичной мобилизации. Сервис, носящий название spb_mob_bot, будет регулярно обновляться, передает пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов считает, что каждому горожанину положено знать достоверные факты о начавшейся 21 сентября кампании.

"Это важно для правильного понимания ситуации и недопущения распространения ложной, фейковой информации", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось о создании отдельного короткого регионального номера, по которому можно позвонить для уточнения тех или иных аспектов частичной мобилизации.