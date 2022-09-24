Полиция досматривает сумки у женщин в центре Москвы

До начала несанкционированной пацифистской акции в центре Москвы задержали первого человека. Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Василий Полонский, ею оказалась девушка в черной куртке. Отвечая на вопрос корреспондента, она призналась, что не имеет понятия, за что ее задержали.

"Я просто стояла и разговаривала с человеком", - произнесла на камеру девушка, уводимая в полицейский автомобиль двумя силовиками в касках и обмундировании.

По наблюдениям Полонского, на выходе из станции метро "Чистые пруды" у женщин массово проверяют документы и сумки.

Отметим, что как и в случае с похожей акцией 21 сентября, столичная прокуратура заранее пригрозила потенциальным участникам мероприятия административной и уголовной ответственностью.