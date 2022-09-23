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Новости 15:43

Прокуратуры двух столиц вновь предупреждают об ответственности за участие в несогласованных акциях

фото ЗакС политика Прокуратуры двух столиц вновь предупреждают об ответственности за участие в несогласованных акциях

Прокуратуры Москвы и Петербурга выпустили идентичное предостережение тем, кто собирается участвовать в предстоящих несогласованных пацифистских акциях или призывать к участию в них.

Как и два дня назад, силовики напоминают о существовании трех статей Уголовного кодекса, которые можно применить к участникам несанкционированных мероприятий. Речь идет о статьях 212 УК (массовые беспорядки), 207.3 УК (фейки об армии) и 151 УК (вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия).

Двумя днями ранее в центре обеих столиц после аналогичных предупреждений собрались сотни протестующих, что привело к массовым задержаниям и впоследствии — арестам. Некоторых петербургских демонстрантов дольше суток держали без воды и горячего питья в отделах полиции, не пуская адвокатов. Арест достался в том числе и журналисту "Новой газеты" Серафиму Романову.


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