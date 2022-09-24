В Москве арестовали участника пацифистской акции, обвиненного в нападении на силовика

Суд в Москве постановил отправить под арест Сурена Атанасьяна, который принял участие в несанкционированной пацифистской акции 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Его преследуют по статье 318 УК о применении неопасного насилия к представителю власти, на что обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Примечательно, что за день до избрания меры пресечения по уголовному делу его судили по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП, назначив 14 суток спецприемника. По версии силовиков, Атанасьян создал помехи дорожному движению, нарушив правила проведения публичного мероприятия. Пока нет данных, где находится преследуемый активист - в спецприемнике или в СИЗО.

Всего в России 21 сентября, по данным правозащитников, задержали более 1300 участников пацифистских акций. В Петербурге задержанным чаще всего доставался административный арест.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов