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Новости 17:34

По итогам акции 21 сентября петербургские суды назначили более 300 арестов

фото ЗакС политика По итогам акции 21 сентября петербургские суды назначили более 300 арестов

Петербургские суды вынесли решения по нескольким сотням задержанных на пацифистской несанкционированной акции 21 сентября, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Из 391 рассмотренного административного дела прекратили производство по четырем. Из разных типов наказаний превалирует административный арест: в спецприемник отправили 343 человека (наибольшее число арестов — в Красногвардейском районе). Штрафы достались 36 демонстрантам. Наконец, еще восьмерых петербуржцев ожидают обязательные работы. Помимо перечисленных протоколов, суды вернули одно и отложили два дела.

Отметим, что арестовывать участников акции стали накануне: в частности, в четверг пять суток спецприемника дали журналисту "Новой газеты" Серафиму Романову. Некоторые задержанные более суток оставались лишенными свободы до суда, жалуясь на отсутствие еды, горячего питья и недопуск адвокатов.


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