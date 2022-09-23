По итогам акции 21 сентября петербургские суды назначили более 300 арестов

Петербургские суды вынесли решения по нескольким сотням задержанных на пацифистской несанкционированной акции 21 сентября, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Из 391 рассмотренного административного дела прекратили производство по четырем. Из разных типов наказаний превалирует административный арест: в спецприемник отправили 343 человека (наибольшее число арестов — в Красногвардейском районе). Штрафы достались 36 демонстрантам. Наконец, еще восьмерых петербуржцев ожидают обязательные работы. Помимо перечисленных протоколов, суды вернули одно и отложили два дела.

Отметим, что арестовывать участников акции стали накануне: в частности, в четверг пять суток спецприемника дали журналисту "Новой газеты" Серафиму Романову. Некоторые задержанные более суток оставались лишенными свободы до суда, жалуясь на отсутствие еды, горячего питья и недопуск адвокатов.