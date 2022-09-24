У метро "Владимирская" силовики предупредили о недопустимости несогласованных акций

Около 18:00 возле станции метро "Владимирская" на несколько минут неожиданно выстроились сотрудники ОМОН, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Вскоре они отошли от входа в вестибюль, а полицейские стали объявлять о недопустимости проведения не согласованных с властями массовых мероприятий. При этом поблизости не наблюдалось никаких протестующих. Предупреждения услышали только случайные прохожие, спешащие по своим делам.

Рядом с "Владимирской" стоит несколько автомобилей полиции и Росгвардии. У нескольких других станций метро в центре Петербурга также дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, вечером 24 сентября, силовики провели массовые задержания на Садовой улице, где участники пацифистской акции протеста планировали пройти к Невскому проспекту от Сенной площади. В автозаки попали и простые прохожие. По информации "ОВД-Инфо"*, в Петербурге было задержано за сегодняшний день уже более 70 человек.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов

София Саттарова