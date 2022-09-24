ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:08

У метро "Владимирская" силовики предупредили о недопустимости несогласованных акций

фото ЗакС политика У метро "Владимирская" силовики предупредили о недопустимости несогласованных акций

Около 18:00 возле станции метро "Владимирская" на несколько минут неожиданно выстроились сотрудники ОМОН, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Вскоре они отошли от входа в вестибюль, а полицейские стали объявлять о недопустимости проведения не согласованных с властями массовых мероприятий. При этом поблизости не наблюдалось никаких протестующих. Предупреждения услышали только случайные прохожие, спешащие по своим делам.

Рядом с "Владимирской" стоит несколько автомобилей полиции и Росгвардии. У нескольких других станций метро в центре Петербурга также дежурят сотрудники правоохранительных органов. 

photo_2022-09-24_18-03-53.jpg (158 KB)

Ранее, вечером 24 сентября, силовики провели массовые задержания на Садовой улице, где участники пацифистской акции протеста планировали пройти к Невскому проспекту от Сенной площади.  В автозаки попали и простые прохожие. По информации "ОВД-Инфо"*, в Петербурге было задержано за сегодняшний день уже более 70 человек. 

 

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов

 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама