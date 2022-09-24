Протест разбежался

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге 24 сентября прошла очередная пацифистская несогласованная акция. Началась она на Сенной площади, а потом растеклась по улицам центра города. В автозаки отправились около 120 человек, в том числе и утверждавшие, что просто шли мимо.

Местом сбора движение "Весна" объявило Сенную площадь. До начала акции и увеличения количества людей на площади, мужчина с двумя небольшими собаками громко критиковал происходящее в стране. Прохожим заинтересовались прогуливающиеся по площади силовики. Мужчина, со слезами на глазах, им тоже рассказал о своей ситуации: двое его братьев уже служили в горячих точках, сейчас история может повториться.

- У меня в голове дичь! У меня братьев забирают опять! - сказал мужчина.

После этого он пообещал сотрудникам уйти - к нему претензий не оказалось. На этом протестная активность, казалось, затихла. На площади люди собирались в небольшие группы и или стояли по одному без лозунгов и плакатов. Представители правоохранительных органов стояли вдоль площади рядом со своими автомобилями и автозаками, только пара силовиков прогуливалась между людьми.

Около пяти часов вечера в активистских Telegram-каналах предложили протестующим двинутся шествием в сторону Невского проспекта. В этот момент около 100 человек на площади сформировались в колонну и пошли по Садовой улице. Тем, кто шел в начале, удалось уйти до того, как правоохранители организовались и перекрыли выход с площади на улицу. Тут же начались задержания.

Несколько первых протестующих силовики несли за руки и ноги, двоих так, головой вперед, и запихивали в автобус-автозак, под их крики. К некоторым протестующим применяли силу и спецсредства: электрошокеры и дубинки. На видео издания MR7 запечатлено, как лежащего на земле юношу силовик бьет дубинкой.

Вскоре правоохранители выстроились так, что получился коридор из оцепления в автобус-автозак. Туда отправляли всех, кому не посчастливилось оказаться на Сенной площади среди силовиков. Среди задержанных были люди, которые утверждали, что только вышли из метро, направлялись на автобусную остановку или шли мимо. За оцеплением стояла женщина, которая громко критиковала действия ОМОНа. Через несколько минут "космонавты" взяли под руки и ее. На пути в автозак женщина поинтересовалась у одного силовика:

- А ты чего не на фронте?

Ответа в пределах слышимости корреспондентки ЗАКС.Ру не последовало. Постепенно наполнились два автобуса-автозака и грузить задержанных стали в третий. В оцеплении стало пусто, вскоре и сотрудники полиции покинули площадь.

Оставшаяся пока на свободе часть протеста небольшой группой двинулась к Театру юных зрителей по Гороховой улице с кричалками и как минимум одним плакатом, следует из видеозаписи в Telegram-канале "Весны", на которой запечатлены около 15 человек. Не дойдя до ТЮЗа, группа свернула на Загородный проспект, а затем на время пропала с радаров.

В активистских каналах появлялись сообщения о том, куда протестующим следует идти, а куда уже приехали силовики. Последние, видимо, тоже следили за Telegram-каналами. "Весна" предложила участникам акции дойти до станции метро "Достоевская". На месте ЗАКС.Ру не удалось найти кого-либо похожего на протестующего. Однако, силовики выгрузились из своих машин и выстроились на площади у станции метро "Владимирская". Простояв так пару минут и предупредив прохожих в громкоговоритель о недопустимости несогласованных акций, правоохранители снова сели в свои машины.

Тем временем группа протестующих была замечена на Невском проспекте, писал "Коммерсант Санкт-Петербург". Судя по видеозаписям в Telegram-каналах, группа несогласных снова насчитывала около 15 человек. Их настигли силовики. Участников шествия погрузили в автобусы, некоторым заламывали руки, следует из сообщений петербургского "Коммерсанта".

После этого о встречах протестующих и силовиков не сообщалось. Автомобили с сотрудниками правоохранительных органов ездили с точки на точку, микроавтобусы с надписью "Полиция" нарезали круги по кольцу на площади Восстания, заезжая на Невский проспект. В Telegram-канале активистов предложили новые маршруты для протестующих, но те, видимо, уже потеряли свой пыл - к восьми часам акцию объявили закрытой.

По данным "ОВД-Инфо"*, в Петербурге за 24 сентября в автозаки отправилось 125 человек. Некоторые из них остаются на ночь в отделах полиции, пишет издание.































*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников